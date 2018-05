Gastgeber Dänemark hält Viertelfinalkurs

Seit Monaten galt die Partie gegen Norwegen für die Dänen als sportlicher und emotionaler Höhepunkt der ersten Heim-WM. Kein anderes Spiel war schneller ausverkauft. Auf dem Eis gelang es den Gastgebern, die Party- und Feststimmung hoch zu halten. Die Dänen nützten drei der ersten vier Powerplay-Chancen zu den drei Goals. Verteidiger Nicklas Jensen traf zweimal mit Slapshots aus der Distanz. Frederik Storm erhöhte auf 3:0. Goalie Frederik Anderson, der Torhüter der Toronto Maple Leafs, kam mit 21 Paraden zum Shutout. Dänemark besiegte Norwegen zum dritten Mal hintereinander in dieser Saison zu Null (3:0, 2:0, 3:0).

Dänemark hält mit 8 Punkten derzeit den letzten Viertelfinalplatz in der Gruppe B. Lettland (5. mit 6 Punkten) und Deutschland (6. mit 5 Punkten) können Dänemark die dritte Viertelfinalqualifikation an einer WM nach 2010 und 2016 noch vermiesen.

In der Schweizer Gruppe entledigte sich Frankreich mit einem 5:2-Erfolg über Österreich aller Abstiegssorgen. Die Franzosen hatten vorher schon Weissrussland mit 6:2 besiegt. Den Absteiger in der Gruppe A ermitteln Österreich (7. mit 1 Punkt) und Weissrussland (8. mit 0 Punkten) wohl in der Direktbegegnung am Samstagnachmittag.

Dänemark – Norwegen 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). – Herning. – 10’800 Zuschauer (ausverkauft). – SR Hribik/Mayer (CZE/USA), McCrank/Sefcik (CAN/SVK). – 20. (19:13) Nicklas Jensen (Larsen, Regin/Ausschluss Mathis Olimb) 1:0. 27. Nicklas Jensen (Larsen, Björkstrand/Ausschluss Sörvik) 2:0. 34. Storm (Boedker, Jesper Jensen/Ausschluss Kristiansen) 3:0. – Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Dänemark, 6mal 2 Minuten gegen Norwegen. – Bemerkungen: Norwegen mit Holös (Fribourg-Gottéron).

Frankreich – Österreich 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). – Kopenhagen. – 5780 Zuschauer. – SR Jerabek/Reneau (CZE/USA), Oliver/Otmachow (USA/RUS). – Tore: 4. Hundertpfund (Heinrich, Schumnig) 0:1. 10. Fleury (Stéphane Da Costa, Rech) 1:1. 14. Treille (Texier, Hecquefeuille/Ausschluss Komarek) 2:1. 32. Raffl (Heinrich/Ausschluss Teddy Da Costa) 2:2. 35. Fleury (Auvito, Stéphane Da Costa/Ausschlüsse Obrist, Peter) 3:2. 38. Teddy Da Costa (Texier, Gallet) 4:2. 42. Treille (Texier, Gallet) 5:2. – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Frankreich, 7mal 2 Minuten gegen Österreich. – Bemerkungen: Frankreich mit Stéphane Da Costa, Douay (beide Genève-Servette) ohni Thiry (Zug), Österreich mit Obrist (Kloten), Ulmer (Lugano) und Zwerger (Ambri-Piotta).

(SDA)