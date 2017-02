Total zerstört: Eine wuchtige Gasverpuffung riss die Seitenwände des Wohnwagens in Gebenstorf AG aus den Fugen. Der Eigentümer erlitt Brandverletzungen im Gesicht. © Handout Aargauer Kantonspolizei

Bei einer Gasverpuffung in einem Wohnwagen ist ein 46-jähriger Mann am Sonntagnachmittag in Gebenstorf AG verletzt worden. Bei der wuchtigen Verpuffung wurde der Mann weggeschleudert.