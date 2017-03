Gaunerzinken verunsichern Liechtensteiner

In letzter Zeit wurden in Liechtenstein immer wieder sogenannte Gaunerzinken festgestellt, teilt die Landespolizei am Montag mit. Die meist aus verschiedenen Strichen bestehenden Symbole haben verschiedene Bedeutung und dienen seit historischen Zeiten zur Kommunikation unter Kriminellen, die oft aus dem osteuropäischen Raum stammen. Die Gaunerzinken werden auf der Fahrbahn, an Wänden, Gartenzaunsäulen oder ähnlichem angebracht.

Die Landespolizei rät zur verstärkten Aufmerksamkeit und bittet die Bevölkerung, die verdächtigen Zeichen zu fotografieren und sich anschliessend bei der Polizei zu melden.

Auf der anderen Seite der Grenze, im Kanton St.Gallen, sind bei der Polizei bisher keine Meldungen von Gaunerzinken eingegangen, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt.

(red./stm)