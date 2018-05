Gaviria mit drittem Etappensieg – Bernal mit Gesamtsieg

Fernando Gaviria (links) sprintete bei der diesjährigen Kalifornien-Rundfahrt zu drei Etappensiegen © KEYSTONE/AP/RICH PEDRONCELLI

Kolumbianische Dominanz an der 13. Kalifornien-Rundfahrt: Egan Bernal triumphiert in der Gesamtwertung, Fernando Gaviria holt sich am Schlusstag den dritten Etappensieg in der siebentägigen Rundfahrt.