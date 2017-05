Gaviria sprintet auch in Messina zum Sieg – Jungels bleibt Leader

Zweiter Giro-Etappensieg innert vier Tagen: der Kolumbianer Fernando Gaviria © KEYSTONE/EPA ANSA/DARIO BELINGHERI

Wie am Sonntag in Cagliari sprintet der Kolumbianer Fernando Gaviria auch in der 5. Etappe nach Messina zum Sieg. Sein Teamkollege Bob Jungels bleibt Leader des 100. Giro d’Italia. Der Luxemburger Jungels verteidigte beim Jubiläums-Giro als erster Fahrer erfolgreich das rosa Trikot.