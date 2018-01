Gavranovic wechselt zum kroatischen Rekordmeister

Mit dem Klub wurde der 28-jährige Stürmer in der letzten Saison kroatischer Meister und Cupsieger. In dieser Saison erzielte er für den Europa-League-Teilnehmer wettbewerbsübergreifend in 27 Spielen 13 Tore. Gavranovics Vertrag mit Rijeka wäre im Sommer ausgelaufen.

Nun wechselt Gavranovic für drei Jahre zum 18-fachen kroatischen Meister Dinamo Zagreb. Der Traditionsverein führt die Tabelle in der kroatischen Meisterschaft derzeit souverän zwölf Punkte vor Hajduk Split an.

Gavranovic absolvierte für die Schweiz bisher elf Länderspiele und erzielte dabei vier Tore. In den letzten beiden Gruppenspielen der WM-Qualifikation gegen Ungarn und Portugal, wie auch in den WM-Playoffs gegen Nordirland, stand der Stürmer im Schweizer Kader, wurde aber nicht eingesetzt. Seinen letzten Länderspiel-Einsatz absolvierte er im Juni 2014, beim 2:0-Sieg im Testspiel gegen Peru.

(SDA)