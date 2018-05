GC Amicitia schickt Endingen in die NLB

GC Amicitia Zürich erwischte im Entscheidungsspiel einen schlechten Start und lag nach 18 Minuten 3:7 zurück. Nach einer Aufholjagd bis zur Pause (12:12) schaffte das Heimteam vor 1380 Zuschauern in der Zürcher Saalsporthalle bis zur 46. Minute (21:15) die entscheidende Differenz. Spielmacher Sergio Muggli, Kai Klampt und Amer Zildzic ragten bei den Zürchern als fünffache Torschützen heraus.

Rekordmeister GC (21) und Amicitia (5) vereinen zusammen 26 Meistertitel. Seit dem Schulterschluss im Jahr 2010 treten die einstiegen Stadtrivalen unter dem Fusionsnamen GC Amicitia Zürich an. Seither hat der mitgliederstärkste Handballklub der Schweiz nicht mehr an die guten Resultate aus alten Zeiten anknüpfen können. Mit einer Ausnahme stand GC Amicitia immer in der Abstiegsrunde.

Wer Endingen in der höchsten Spielklasse ersetzt, wird ab dem 12. Mai in den Aufstiegs-Playoffs (best of 5) zwischen dem RTV Basel und dem STV Baden ermittelt, den bestklassierten Teams der NLB-Meisterschaft.

(SDA)