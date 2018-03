GC weitere Spiele ohne Yakins

Die Brüder hätten im Super-League-Spiel vom 3. März beim 0:0 gegen Lausanne die Schiedsrichter-Crew beleidigt. Assistenztrainer Hakan Yakin wird wegen mehrfacher und grober Beleidigung der Unparteiischen von der Disziplinarkommission für fünf Spiele gesperrt. Trotz Einsprache bleibt auch Bruder Murat Yakin für drei Spiele gesperrt.

Der Coach der Grasshoppers war im Spiel gegen Lausanne in der 85. Minute auf die Tribüne verbannt worden, nachdem er sich über die Gelb-Rote Karte gegen Gjelbrim Taipi aufgeregt hatte. Die Grasshoppers hatten gegen die Spielsperren gegen ihren Trainer Rekurs eingelegt, weshalb der 43-Jährige in den beiden letzten Partien gegen die Young Boys (1:3) und St. Gallen (1:2) dennoch an der Seitenlinie stehen durfte. Gegenüber der NZZ bezeichnete Yakin seine Äusserungen als Aussagen, die «auf jedem Fussballplatz normal und immer wieder zu hören» seien.

(SDA)