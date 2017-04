Gebäudebesitzerin untersagt Islamkonferenz in Zürich-Oerlikon

Der IZRS halte an seiner Islamkonferenz im World Trade Center in Zürich fest, sagte Vorstandsmitglied Qaasim Illi. Illi trat im April 2016 in Kehrsatz an einer ähnlichen Veranstaltung auf. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Absage an den Islamischen Zentralrat Schweiz (IZRS): Die Pensionskasse BVK, Besitzerin des World Trade Center (WTC) in Zürich-Oerlikon, will keine Islamkonferenz in ihrem Gebäude. Der organisierende IZRS hält hingegen am Vertrag fest.