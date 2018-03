Gedenken an Opfer des Anschlags in London

Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in London vor einem Jahr legt die britische Premierministerin Theresa May vor dem Parlamentsgebäude Blumen nieder. © Keystone/EPA/Andy Rain

Ein Jahr nach Beginn der Serie von Terroranschlägen in Grossbritannien ist am Donnerstag an mehreren Orten der Opfer gedacht worden. So hielten die Parlamentarier in London eine Schweigeminute ab.