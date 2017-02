Erinnerung an schweres Zugunglück vor einem Jahr

Luftaufnahme der Unfallstelle nahe von Bad Aibling (Archiv) © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Mit Glockengeläut und Blumengebinden an der Gedenkstätte ist am Donnerstag an die zwölf Toten und Dutzenden Verletzten des Zugunglückes vor einem Jahr im bayerischen Bad Aibling erinnert worden. Auch an der Unfallstelle selbst lagen Blumen.