Mit einer solchen Waffe - im Bild eine Pistole Glock 26 mit Kaliber 9mm - schoss eine unbekannte Person in Götzis in die Luft. © AP Photo/Kai-Uwe Knoth

Das ging daneben: In der Silvesternacht hat ein Unbekannter in Götzis im Voralberg mit einer Waffe in die Luft geschossen. Eines der zu Boden fallenden 9-Millimeter Projektile beschädigte die Windschutzscheibe eines Personenwagens.