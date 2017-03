Der Gefängniskomplex auf Rikers Island mit der Skyline von Manhattan. (Archivbild) © Keystone/AP/SETH WENIG

Das für Gewaltausbrüche, mangelhafte Aufsicht und Korruptionsfälle berüchtigte Gefängnis auf Rikers Island in New York wird geschlossen. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte die Pläne überraschend am Freitag an.