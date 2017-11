Gefangene und Exilpolitiker auf katalanischen Wahllisten

Unabhängigkeitsbestrebungen: Für die Neuwahlen in Katalonien im Dezember sind Wahllisten gefertigt worden, die auch Inhaftierte beinhalten. © KEYSTONE/AP/EMILIO MORENATTI

Die katalanischen Parteien haben am Freitag ihre Kandidatenlisten für die Regionalwahl in Katalonien am 21. Dezember fertiggestellt. Bei den Unabhängigkeitsbefürwortern stehen viele inhaftierte Regionalvertreter sowie Exilpolitiker auf den Listenplätzen.