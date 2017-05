Gefundenes Baby wurde umgebracht

Am Samstag bot sich der Polizei ein tragisches Bild. Auf einem Bauernbetrieb, der ausserhalb von Krauchenwies liegt, fanden die Beamten ein totes Neugeborenes. Es lag neben mehreren Strohballen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Offenbar ein Tötungsdelikt

Aufgrund des vorläufigen rechtsmedizinischen Obduktionsberichts hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Die Obduktion des verstorbenen, weiblichen Neugeborenen ergab Anhaltspunkte, die auf eine mutmassliche Gewalttat schließen lassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die unbekannte Mutter das Kind auf dem Areal bekommen haben könnte. Möglicherweise in einem Fahrzeug oder bei den Strohballen.

Jeanshose soll Klarheit bringen

Eine verblutete, am Tatort zurückgelassene, kurze Jeanshose der Marke «Miss Blind Date» in der Grösse XL mit speziellen Knöpfen am Hosenbund, dürfte von der unbekannten Mutter stammen. Die Ermittlungsgruppe bittet in diesem Zusammenhang darum Hinweise, verdächtige Personen und Beobachtungen zu melden.

(saz/pol-kn)