1000 Personen an Demo zu 30 Jahren Reitschule Bern

Der Kundgebungszug kurz nachdem er beim Bärengraben gestartet war. © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Bis zu 1000 Menschen haben am Samstagabend in Bern an einer Kundgebung zum 30-Jahr-Jubiläum des alternativen Kultur- und Begegnungszentrums Reitschule teilgenommen. Der Marsch verlief friedlich, soweit das für einen einzelnen Reporter zu beurteilen war.