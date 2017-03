Gegen Trump und mit Gefühl – Fury in the Slaughterhouse sind zurück

Die deutsche 90er-Rockband Fury in the Slaughterhouse ist zurück: Mit neuer Tour, Best-of-Album und Aktualitätsbezügen. © Keystone/DPA/PETER STEFFEN

Von einem Comeback will keiner bei Fury in the Slaughterhouse sprechen, doch die Band präsentiert fast zehn Jahre nach ihrer Auflösung wieder neue Songs. 11’500 Fans feierten am Freitag den Tour-Auftakt in Hannover.