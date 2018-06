Gegenwehr aufgrund neuen Ländernamens für Mazedonien

Tausenden gefällt die Umbenennung Mazedoniens nicht und daher gingen sie am Samstag in Skopje auf die Strasse. © KEYSTONE/AP/BORIS GRDANOSKI

In Mazedonien sind tausende Menschen gegen eine Umbenennung der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik auf die Strasse gegangen. Die Anhänger der rechtskonservativen Oppositionspartei VMRO-DPMNE versammelten sich am Samstag in der Hauptstadt Skopje.