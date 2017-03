Geheimdienst: Russische Sängerin darf nicht zum ESC in die Ukraine

Julia Samoilowa 2014 bei der Eröffnungszeremonie der Paralympics in Sotchi. Dieses Jahr hätte sie Russland am ESC in Kiew vertreten sollen. Aber weil sie - aus Sicht der Ukraine - illegal auf der Krim aufgetreten ist, wird ihr die Einreise in die Ukraine verweigert. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EKATERINA LYZLOVA