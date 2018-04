Geht der Meistertitel in die Hauptstadt?

Dass die Young Boys den FC Basel als Meister entthronen werden, ist seit einigen Wochen klar. Offen ist der Zeitpunkt der Vollzugsmeldung. Heute scheint die erste YB-Meisterfeier seit 32 Jahren durchaus wahrscheinlich. Im Heimspiel gegen Luzern besitzen die Berner ihren ersten Matchball.

Gewinnen die Young Boys, stehen sie vier Runden vor Schluss uneinholbar an der Spitze. Selbst ein Unentschieden könnte ihnen bereits reichen, die Party könnte dann aber erst am Sonntag steigen. Dann nämlich, wenn Basel gegen Thun nicht gewinnt. Verliert der FCB, stehen die Young Boys auch als Meister fest, sollten sie am Samstag verloren haben.