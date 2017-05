«Gelbe Engel» in Zürich und Genf mit E-Bikes unterwegs

Hat jemand in einer Stadt mit dem Auto eine Panne, muss er bisweilen lange warten, bis Hilfe kommt. «Es wird immer enger in den Strassen der Städte», sagte Reto Cavegn, Geschäftsführer TCS Zürich, am Dienstag vor den Medien. «Mit dem Einsatz von Patrouilleuren auf E-Bikes kommen wir in der Stadt viel schneller vorwärts.»

Zur Unterstützung und Ergänzung der herkömmlichen Flotte sind ab Mittwoch in den Stadtzentren von Zürich und Genf je zwei so genannte «gelbe Engel» mit Elektrovelos unterwegs. In ihrem 70 Kilogramm schweren Anhänger haben sie alles dabei, was sie für die Pannenhilfe benötigen.

«Die Patrouilleure können die Velowege nutzen, verursachen keine Emissionen und stören den übrigen Verkehrsfluss nicht», sagte Cavegn. Die Wartezeit für die Mitglieder von TCS werde sich dadurch signifikant verkürzen. Die E-Bike-Pannenhelfer sind zwischen Mai und September unterwegs – und nur bei guter Witterung.

Zwölf Mitarbeiter wurden in den vergangenen Monaten speziell dafür ausgebildet. Die Koordination der Einsätze wie auch jene der herkömmlichen Fahrzeuge erfolgt über die TCS-Einsatzzentrale.

(SDA)