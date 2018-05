Wer in Vorarlberg seine Einkäufe erledigt, muss aufpassen: Seit dem 1. Mai gilt in ganz Österreich Rauchverbot in PKW, wenn Jugendliche oder Kinder dabei sind. Nur Taxis müssen sich nicht an das Verbot halten.

Ab dem 1. Juni wird jeder bestraft, der mit einer Kippe am Steuer und Minderjährigen im Auto erwischt wird. Die Busse kostet mindestens 50 Euro. Das ist dieselbe Summe, die Lenker bezahlen müssen, wenn sie gegen das Handyverbot verstossen.

(sk)