Gelungenes Wimbledon-Debüt von Golubic

Golubic hatte gut zwei Stunden zu kämpfen, ehe ihr erst vierter Sieg auf der Tour in diesem Jahr unter Dach und Fach war. Die Zürcherin spielte im ersten Duell mit der Weltnummer 31 aus Tianjin eine Stunde lang gross auf, ehe sie sich das Leben selber schwer machte.

Im zweiten Satz gab sie eine 4:0-Führung noch aus der Hand und verlor den Satz schliesslich im Tiebreak, nachdem sie Chancen zum 5:1 und 5:2 ausgelassen hatte. Nach dem Satzausgleich fing sich Golubic aber wieder auf, im dritten Satz war sie die klar bessere Spielerin. Mit ihrem variablen Spiel punktete sie immer wieder und machte dabei deutlich weniger Fehler als ihre Widersacherin.

Für Golubic war es erst der zweite Sieg auf Stufe Grand Slam, nachdem sie vor einem Jahr am French Open in Paris erstmals die Startrunde an einem Major-Turnier überstanden hatte. In der 2. Runde trifft die Nummer 73 der Welt am Donnerstag auf die Siegerin der Partie zwischen der Ukrainerin Lesia Zurenko (WTA 35) und Julia Görges (WTA 45) aus Deutschland.

