Gemälde des US-Künstlers Basquiat erzielt 110 Millionen Dollar

Jean-Michel Basquiats Kunstwerk "Untitled" war einem Bieter 110 Millionen Dollar wert. © KEYSTONE/AP Sotheby's

Neuer Auktionsrekord in New York: Ein Gemälde des afroamerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat ist am Donnerstag (Ortszeit) für 110,5 Millionen Dollar versteigert worden.