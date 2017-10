Gemeindepräsident schont Rowdy-Jugend

In der Nacht vom 23. auf den 24. September stieg an der Grillstelle Pfaffennase in Berg eine Party unter Jugendlichen. «Leider blieb die Feier nicht ohne Spuren und Sachbeschädigungen», schreibt die St.Galler Gemeinde in ihrer Publikation «Berg Aktuell». «Am Sonntagmorgen erhielt ich die Information, dass sehr viel Abfall, darunter Bierdosen und -flaschen, liegen geblieben war», sagt Gemeindepräsident Sandro Parissenti gegenüber FM1Today.

Parissenti ging zur Grillstelle und fotografierte und dokumentierte die Verwüstung. Am Montag zeigte er die bis dahin unbekannte Täterschaft beim Polizeiposten Wittenbach an. «Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Beweise gesichert und ist durch einen Zettel auf die Telefonnummer eines Beteiligten gestossen», berichtet das Gemeindeoberhaupt. Bei den Tätern handelte es sich um 13 Jugendliche.

«Erschrocken und Lehren gezogen»

Die Jugendlichen entschuldigten sich laut Parissenti und gaben zu, für die Verwüstung der Feuerstelle verantwortlich zu sein. «Ein solches Verhalten sollte meiner Meinung nach gewürdigt werden. Also haben wir die Anzeige zurückgezogen.» Wer in der Jugend einen «Seich» mache, müsse nicht sein Leben lang dafür büssen – schliesslich bekomme man bei einer Anzeige einen Eintrag im Strafregister. «Die Jugendlichen sind erschrocken, als sie von der Polizei kontaktiert wurden. Sie haben ihre Lehren gezogen.»

Vorteil einer kleinen Gemeinde

Sandro Parissenti schätzt, dass in einer kleinen Gemeinde wie Berg Sorge zur Infrastruktur getragen wird. «Die Bevölkerung meldet sofort, wenn etwas verwüstet wurde.» Man brauche keinen «Stadtmelder», wie ihn St.Gallen eingeführt hat. «Ich bin auch dankbar dafür, dass die Polizei mit einer solchen Ernsthaftigkeit ermittelt hat.»

(lag)