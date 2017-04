Generalstreik bringt Brasilien zum Stillstand

Während eines Generalstreiks in zahlreichen Städten in Brasilien kam es immer wieder zu Zusammenstössen von Demonstranten mit der Polizei. © KEYSTONE/EPA EFE/MARCELO SAYAO

Ein Generalstreik in Brasilien hat am Freitag das Land lahmgelegt. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich rund 40 Millionen Menschen an dem Ausstand gegen die Sparpläne der Regierung unter Präsident Michel Temer. In zahlreichen Städten fanden Proteste statt.