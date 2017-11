Genf beginnt Geothermie-Bohrungen

In der Genfer Gemeinde Satigny hat am Donnerstag die Probebohrung für ein Geothermie-Projekt in 650 Meter Tiefe begonnen. © Keystone/Martial Trezzini

Im Kanton Genf hat am Donnerstag die erste Explorationsbohrung für ein ambitioniertes Geothermie-Programm begonnen. Die erste Bohrung in Satigny GE soll bis in eine Tiefe von 650 Metern vorstossen.