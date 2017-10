Genfer Curler in den Halbfinals gestoppt

Peter de Cruz hat sein Team schon früh in der Saison im Griff © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JONATHAN HAYWARD

Früh in der Saison behalten die Genfer Curler um Skip Peter De Cruz ihre gute Form bei. Die WM-Dritten und künftigen Olympiateilnehmer erreichen am Champions-Tour-Turnier in Arlesheim die Halbfinals.