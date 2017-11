Genuss-Bierwanderung sofort ausverkauft

Dieses Jahr nahmen über 400 Personen an der ersten Appenzeller Genuss- und Bierwanderung in Haslen teil. Bei perfektem Wetter wanderten die Leute rund fünf Kilometer und wurden an acht Stellen verpflegt.

Das Rezept kommt offenbar an. Für die zweite Ausgabe vom 9. Juni 2018 konnten ab heute Samstag Tickets gekauft werden. Nach nur acht Minuten waren alle Ticktes zum Preis von je 90 Franken weg.

Für den Eintritt kommt man auch im nächsten Jahr wieder in den Genuss verschiedener kulinarischer Spezialitäten und natürlich Bier. Anschliessend gibt es im Zielgelände ein Fest.

(red.)