George Michael spendete viel Geld

Die Fans trauern um George Michael: Einige von ihnen hat der verstorbene Popstar mit anonymen Spenden unterstützt.

Popsänger George Michael war ein grosszügiger Spender für wohltätige Zwecke – der aber stets anonym bleiben wollte. So habe er Millionen an eine Kinderschutzorganisation überwiesen und auch Aids-Kranken geholfen, wie britische Medien am Dienstag berichteten.