Magdici wollte in Italien neues Leben beginnen

Würde aus heutiger Sicht die Flucht nicht mehr in Betracht ziehen: Die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Magdici vor dem Bezirksgericht in Dietikon. © Keystone/WALTER BIERI

Die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Magdici wollte mit Hassan Kiko in Italien ein neues Leben beginnen. Vor dem Bezirksgericht Dietikon hat sie am Dienstag die Pläne, ohne Papiere in Italien leben zu können, naiv genannt.