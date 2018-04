Paris-Attentäter Salah Abdeslam verurteilt

Abdeslam soll an den Anschlägen in Paris beteiligt gewesen sein. Der Schuldspruch von heute bezieht sich jedoch auf eine Schiesserei in Brüssel, bei der drei Polizisten verletzt wurden. (Archiv) © KEYSTONE/EPA PHOTONEWS POOL/DIDIER LEBRY / POOL

Der mutmassliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam ist wegen versuchten Polizistenmordes in Belgien schuldig gesprochen worden. Das Strafmass blieb bei der Urteilsverkündung vor dem zuständigen Gericht in Brüssel am Montag zunächst offen.