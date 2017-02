Gericht in Neuseeland bestätigt Auslieferung gegen Kim Dotcom

Der Rechtsstreit um seine Auslieferung ist um ein weiteres Urteil reicher: Kim Dotcom bei einer Anhörung im Oktober 2015. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/NZ NEWSWIRE/GERALDINE CLERMONT

Der Internetunternehmer Kim Dotcom hat beim Kampf gegen seine drohende Auslieferung an die USA einen weiteren Rückschlag erlitten. Ein Gericht in der neuseeländischen Stadt Auckland bestätigte am Montag einen Entscheid zur Auslieferung.