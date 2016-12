Der Gerichtshof der Republik sah es in dem am Montag veröffentlichten Urteil als erwiesen an, dass sie im Zusammenhang mit einer 400-Millionen-Euro-Zahlung an Tapie als frühere französische Finanzministerin fahrlässig gehandelt hat.

Eine Strafe verhängte der Gerichtshof der Republik in Paris aber nicht.

(SDA)