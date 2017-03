George Michael starb eines natürlichen Todes

Todesursache bekannt: Sänger George Michael ist am 25. Dezember 2016 an einem Herzleiden und einer Fettleber gestorben. (Archivbild) © Keystone/AP/FRANCOIS MORI

Der britische Popstar George Michael ist laut einer gerichtsmedizinischen Untersuchung eines natürlichen Todes gestorben. Wie Darren Salter von der Rechtsmedizin in Oxfordshire am Dienstag mitteilte, litt Michael an einer Herzmuskelentzündung und einer Fettleber.