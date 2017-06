Geringe Beteiligung an Protesten gegen Brasiliens Staatschef Temer

Weniger Demonstranten als erwartet, aber ein grosser Effekt: In Sao Paolo setzten die Demonstranten Strassenbarrikaden in Brand. © KEYSTONE/EPA EFE/FERNANDO BIZERRA JR

An Protesten gegen die restriktive Sparpolitik von Brasiliens Staatschef Michel Temer haben sich am Freitag zunächst weniger Menschen beteiligt als erwartet. In der Metropole São Paulo setzte eine Gruppe von rund 20 Demonstranten Strassenbarrikaden in Brand.Die Polizei setzte Blendgranaten ein.