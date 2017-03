Gert-Jonke-Preis 2017 an Paul Nizon verliehen

Paul Nizon hat den Gert-Jonke-Preis 2017 erhalten. (Archiv) © Keystone/LUKAS LEHMANN

Der zum vierten Mal vergebene Gert-Jonke-Preis, der diesmal in der Sparte Prosa verliehen wird, geht an den aus der Schweiz stammenden und in Paris lebenden Schriftsteller Paul Nizon.