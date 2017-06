Erdbeben-Gerüchte lösen Panik auf Lesbos aus

Trümmer nach dem Erdbeben auf der griechischen Insel Lesbos. Gerüchte über ein bevorstehendes Riesenbeben verunsichern nun die Inselbewohner. (Archiv) © KEYSTONE/EPA ANA-MPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Eine besonders zynische Art von Fake News hält die Bewohner und Behörden der griechischen Insel Lesbos in Atem. Nach dem schweren Erdbeben am Montag, flammen immer wieder Gerüchte von einem bevorstehenden Riesenbeben auf und versetzen die Bewohner in Panik.