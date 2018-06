Geschäftsleitung von Postauto per sofort freigestellt

Köpferollen bei der Post: Die Geschäftsleitung der Postauto AG wird freigestellt. Post-Chefin Susanne Ruoff gab ihren Rücktritt bereits am Sonntag bekannt. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Geschäftsleitung der Postauto AG wird im Zuge des Buchungsskandals per sofort freigestellt. Dies gab die Post am Montag bekannt. Am Vortag hatte bereits Post-Chefin Susanne Ruoff ihren Rücktritt bekannt gemacht.