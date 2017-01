Neue Wege für humanitäre Hilfe finden

IKRK-Präsident Peter Maurer: "Wir können mit der Dynamik nicht mithalten. Jeden Monat tun wir mehr und jeden Monat ist die Situation noch schlimmer." © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Dauer und Dynamik heutiger Konflikte und Kriege wie in Syrien oder Somalia bringen die humanitäre Hilfe an ihre Grenzen. Am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos diskutierten Vertreter von Hilfsorganisationen, UNO, Regierungen und Unternehmen neue Wege.