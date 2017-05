Gesellig, rockig und ein wenig underground

In drei verschiedenen Hallen konnte zu unterschiedlicher Musik gefeiert werden. In der Swizzly Halle spielte und begeisterten «The Flying Koteletts», eine Rheintaler Cover-Band. Ausgelassen und fröhlich verbrachte das Partyvolk dort einen geselligen Abend. Im Trojka Energy Dome spielten drei verschiedene Djs: Flava & Stevenson, Mindshaper & Roger M und Slendr. Am Mittwochabend konnte auch zu Unterground getanzt werden. Si-Moon, Waldmeister, Noxaudio und Tow Rock brachten die Leute zum Stampfen.

