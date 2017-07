Nordirland: Vorerst keine Einigung

Ohne Ergebnis: Medienleute warten vor Stormont Castle, wo DUP und Sinn Fein Koalitionsverhandlungen führten. © KEYSTONE/EPA/PAUL MCERLANE

In Nordirland sind die Gespräche zur Bildung einer neuen Einheitsregierung aus Protestanten und Katholiken vorerst gescheitert. Auch ein Treffen am Dienstag brachte keinen Durchbruch, nachdem schon in der vergangenen Woche eine Frist zur Einigung verstrichen war.