Gestrandeter Buckelwal an australischer Küste eingeschläfert

Trauriges Ende: Dieser Buckelwal strandete am Sawtell Beach - Tierschützer und Einsatzkräfte schafften es nicht, das noch junge Tier zurück ins Meer zu bringen. Schliesslich mussten sie den Wal einschläfern. © KEYSTONE/EPA AAP/NSW OFFICE OF ENVIRONMENT AND HERITAGE

Ein an der australischen Küste gestrandeter Buckelwal ist eingeschläfert worden. Die raue See habe die Bemühungen für eine Rettung behindert, teilten die Behörden am Samstag mit.