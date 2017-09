Gesuchter Mafioso nach über 20 Jahren in Uruguay festgenommen

Sitzt nach über 20-jähriger Suche hinter Gitter: Ein Mitglied der italienischen Mafia (Symbolbild) © KEYSTONE/AP ANSA/MASSIMO PERCOSSI

In Uruguay ist ein gesuchter Mafioso festgenommen worden, der seit 1995 in seinem Heimatland Italien auf der Fahndungsliste stand. Er soll von 1988 bis 1994 in den internationalen Drogenhandel verwickelt gewesen sein. Aufgeflogen sein soll er wegen seiner Tochter.