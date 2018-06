Gewalttäter aus Klinik geflüchtet

Der 32-jährige Denis Croisé gilt als gewalttätig. Personen, die ihn antreffen, sollten Vorsicht walten lassen. © Kantonspolizei Zürich

Am Mittwochnachmittag ist ein Insasse aus einer Klinik in Winterthur geflüchtet. Der 32-jährigen Mann ist als gewalttätig bekannt. Gegen ihn läuft in Appenzell Ausserrhoden eine Strafuntersuchung.