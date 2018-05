Gewalttat im Tessin verhindert: Polizei nimmt jungen Mann fest

Die Tessiner Polizei hat am Donnerstag einen jungen Mann festgenommen, welcher gedroht hatte, mehrere Personen zu töten. (Symbolbild) © KEYSTONE/CARLO REGUZZI

Die Tessiner Polizei hat am Donnerstag einen 19-jährigen Mann in seinem Zuhause in der Region Bellinzona festgenommen. Er hatte damit gedroht, in einem Schulgebäude im Kanton Tessin mehrere Personen zu töten.Die Festnahme erfolgte um 10.