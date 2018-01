Gewerbegebäude mit Fischzucht in Klingnau AG ausgebrannt

45 Uhr bemerkten Brandes ist noch unklar, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude in der Gemeinde an der Rheingrenze zu Deutschland bereits lichterloh.

Das Grossaufgebot der Feuerwehren Döttingen-Klingnau-Koblenz und Bad Zurzach-Rietheim brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Es dauerte jedoch bis nach Mitternacht, ehe die immer wieder aufflammenden Glutnester gelöscht waren. Auch ein Löschzug der SBB stand vorsorglich bereit.

Das Gebäude, das an einem Bahngleis liegt, brannte vollständig aus. 600 der 10’000 Zander in einem Untergeschoss des Gebäudes überlebten den Brand nicht, wie die «Aargauer Zeitung» den Geschäftsinhaber zitiert. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude ist noch unbekannt. Die Polizei klärt die Brandursache ab.

(SDA)