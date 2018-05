Gewinne Tickets für Dodo & Friends

Es liest sich wie die Schweizer Hitparade: Nemo, Lo&Leduc, Dabu Fantastic und Dodo. All diese Schweizer Musikgrössen treten am Freitag, 25. Mai zusammen unter dem Label «Dodo & Friends» exklusiv im Casino Herisau auf.

Dodo und seine Freunde

Der Musikproduzent und Künstler Dodo macht selbst Reggea und landete zuletzt mit «Hippiebus» in der Hitparade, schreibt aber für viele weitere Schweizer Künstler Texte und Melodien. Beispielsweise ist der Song «Brütigam» von Dodo und Dabu Fantastic vom Zürcher produziert.

Auch bei zwei Alben von Steff La Cheffe und zwei Alben von Lo&Leduc hatte Dodo seine Finger als Produzent im Spiel, mit Nemo hat er stundenlang an seinem Album gewerkelt. Die Tour von Dodo und seinen Freunden ist also ein Zusammentreffen der Schweizer Durchstarter der letzten Jahre, allesamt erfolgsverwöhnt und gut miteinander befreundet. Einem musikalischen Feuerwerk im Casino Herisau steht also nichts mehr im Weg.

Reggea-Hits zum Karrierestart

Bevor Dodo den Sprung in die Liste der erfolgreichsten Schweizer Musiker schaffte, machte er selbst auch schon Reggea und rappte auf Schweizerdeutsch. An Festivals wie dem Lumnezia im Sommer 2016 kreuzt Dodo jeweils mit zwei Tänzerinnen auf und macht ordentlich Stimmung, in dem er wie ein Wirbelwind während der gesamten Show auf der Bühne von links nach rechts rennt und die Zuschauer zum mittanzen animiert.

Wir verschenken 2×2 Tickets für das Konzert

Du willst gewinnen? So einfach geht’s: Registriere dich bis am Montag, 21. Mai, 12.00 Uhr im untenstehenden Formular. Wenn du bis am Dienstag, 22. Mai, 16.00 Uhr eine E-Mail von uns erhältst, bist du inklusive Begleitung definitiv auf der Gästeliste.

Datum: Freitag, 25. Mai

Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Türöffnung: 19.00 Uhr

Ort: Casino Herisau

Weitere Infos: dominoevent.ch

Tickets: www.ticketcorner.ch

