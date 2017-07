Gewinne VIP-Tickets fürs Seenachtsfest Arbon

An einem der schönsten Plätze am Bodensee feiert Arbon vom 7. bis 9. Juli sein traditionelles Seenachtsfest und es hat gleich zwei Höhepunkte zu bieten: Am Freitagabend gibt es eine grosse Lasershow auf dem Wasser zu bestaunen. Am Samstag wird das spektakuläre Feuerwerk mit der Lasershow kombiniert. Musi gibt’s natürlich auch: Unter anderem spielen «Enderlin Chicks» oder «On The Rocks» am Arboner See. Danach begleitet euch Tanja La Croix bis tief in die Nacht.

