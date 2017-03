Die besten Presse-Fotos des Jahres

Für dieses Bild von notgedrungen zusammengepferchten Flamingos im Berner Tierpark Dälhölzli wird Anthony Anex mit dem diesjährigen Swiss Press Photo-Preis in der Kategorie Aktualität ausgezeichnet. © Keystone/ANTHONY ANEX

Die Fondation Reinhardt von Graffenried hat die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Press Photo Preise 2017 in sechs Kategorien bekanntgegeben. Der Swiss Press Photographer of the Year wird an der Swiss Press Award Preisverleihung am 26. April in Bern erkoren.